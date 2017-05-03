Україні варто винести урок з політики США по відношенню до своїх союзників в Азії - експерт

Навіть американські союзники не можуть розраховувати на абсолютну американську підтримку, коли їх інтереси суперечать інтересам інших союзників США.
Автор зазначає, що корейська криза виявила вразливість американських політичних союзів, у яких Вашингтон прагне поділитись відповідальністю з партнерами. З одного боку, США економлять ресурси за рахунок залучення союзників до вирішення міжнародних проблем, з іншого — витрачають додаткові ресурси на подолання суперечностей між партнерами. Виграшний в спокійній міжнародній обстановці, розмін перестає бути вигідним в моменти криз. Наявність розгалуженої мережі американських партнерів у тому чи іншому регіоні світу не означає, що при необхідності США зможуть зібрати їх усіх в єдиний фронт: взаємні суперечності завадять. Більш того, відволікаючись на ці суперечності, Вашингтон буде втрачати час і ресурси, необхідні для подолання кризи.
Свій урок з цієї ситуації може винести й Україна. Виявитися важливим для США партнером і домогтися від Вашингтона формального визнання цього факту (будь то стратегічне партнерство, привілейований діалог або статус основного союзника поза межами НАТО) — не означає гарантувати інтереси держави. Експерт зазначає, що українські інтереси можуть стикатися з інтересами не тільки супротивників США, але й інших їхніх партнерів. Безліч американських зобов'язань перед союзниками і партнерами нерідко зв'язує Вашингтону руки — і з всесильного арбітра він перетворюється в стороннього спостерігача. А значить, навіть оформлення партнерських відносин з Вашингтоном — лише проміжний результат, який не звільняє від необхідності продовжувати роботу і робити її бажано так, щоб захищати свої інтереси перш за все власними силами.