Україні варто винести урок з політики США по відношенню до своїх союзників в Азії - експерт

Навіть американські союзники не можуть розраховувати на абсолютну американську підтримку, коли їх інтереси суперечать інтересам інших союзників США.

Статус союзника США не дає Україні гарантій американської допомоги

Останні дії Сполучених Штатів в азійському регіоні показали, що статус союзника не завжди передбачає безумовну підтримку американцями, оскільки інтереси їх союзників можуть кардинально відрізнятися один від одного. Україні варто винести урок з цього, пише у своїй статті дляексперт Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Курнишова.

Автор зазначає, що корейська криза виявила вразливість американських політичних союзів, у яких Вашингтон прагне поділитись відповідальністю з партнерами. З одного боку, США економлять ресурси за рахунок залучення союзників до вирішення міжнародних проблем, з іншого — витрачають додаткові ресурси на подолання суперечностей між партнерами. Виграшний в спокійній міжнародній обстановці, розмін перестає бути вигідним в моменти криз. Наявність розгалуженої мережі американських партнерів у тому чи іншому регіоні світу не означає, що при необхідності США зможуть зібрати їх усіх в єдиний фронт: взаємні суперечності завадять. Більш того, відволікаючись на ці суперечності, Вашингтон буде втрачати час і ресурси, необхідні для подолання кризи.

Свій урок з цієї ситуації може винести й Україна. Виявитися важливим для США партнером і домогтися від Вашингтона формального визнання цього факту (будь то стратегічне партнерство, привілейований діалог або статус основного союзника поза межами НАТО) — не означає гарантувати інтереси держави. Експерт зазначає, що українські інтереси можуть стикатися з інтересами не тільки супротивників США, але й інших їхніх партнерів. Безліч американських зобов'язань перед союзниками і партнерами нерідко зв'язує Вашингтону руки — і з всесильного арбітра він перетворюється в стороннього спостерігача. А значить, навіть оформлення партнерських відносин з Вашингтоном — лише проміжний результат, який не звільняє від необхідності продовжувати роботу і робити її бажано так, щоб захищати свої інтереси перш за все власними силами.

Детальніше про проблеми США в азіатському регіоні читайте в статті Юлії Курнишової "" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".