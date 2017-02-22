Україна заважає планам Трампа щодо дружби з Росією - Le Monde

Видання пише, що пожертвувати Києвом новій адміністрації було б не просто.

Трампу не так легко пожертвувати Україною заради дружби з Росією. Василь Артюшенко, DT.UA

Новий американський президент, звісно, хотів би оминути питання України на шляху до "великої угоди" з Росією. Але вона все ж "стає йому поперек горла".

Про це на сторінках французького видання Le Monde пише Оглядач Сильві Кауфман.

Вона звертає увагу на те, наскільки болючим для російської ідентичності стало питання незалежності України. І Москва реагує на неї дуже агресивно, підриваючи суть міжнародної системи, яка встановилася після Холодної війни. Це стало перешкодою для відносин Росії з Заходом.

Дональд Трамп, бажаючи перезавантажити відносини з Москвою, нібито спочатку забув про Україну, війну в Донбасі і анексований Крим.

"Але революційний настрій Білого дому зіштовхнувся з великою кількістю перешкод. Раптом Україна встає поперек горла Дональду Трампу у здійсненні його великого російського плану. Тому що вона користується підтримкою багатьох діячів у Вашингтоні, в Конгресі, в політичному і військовому істеблішменті. А також тому, що принести її в жертву просто означало б принести в жертву міжнародне право. А саме заради цього права і були запроваджені американські і європейські санкції проти Росії", - йдеться в статті.

На думку оглядача, саме тому американські дипломати і Пентагон зайняли позицію щодо війни в Україні, яка продовжує політику адміністрації Барака Обами. Тому у Вашингтоні почали говорити про те, що жодної зміни курсу і зняття санкцій не буде до тих пір, поки Мінські угоди не будуть виконані, а війна на Сході України не закінчиться. І Крим теж доведеться повернути під контроль Києва.

На Мюнхенській конференції міністр оборони США Джеймс Меттіс підтвердив американську підтримку НАТО - того самого альянсу, який Трамп два тижні тому назвав "застарілим". Президент України Петро Порошенко застеріг присутніх від угод з Москвою за спиною Києва. Міністр оборони Німеччини Урсула Фон дер Ляйєн також підкреслила, що будь-яке зближення з Москвою не може відбутися в двосторонньому порядку. І Вашингтону обов'язково потрібно буде обговорити це з союзниками.

"Правда в тому, що і європейці, і українці не знають, чому вірити: чи розумним промовам Меттіса і Тіллерсона, чи гнівним повідомленням у Twitter Трампа", - йдеться в статті.

Тим часом, видання New York Times писало, що однопартієць Олега Ляшка пропонував команді Трампа план здачі Криму в оренду Росії на 100 років. Депутат-радикал, який бачить себе у майбутньому українським політичним лідером подібним до Трампа, заявив, що у нього є докази - "назви компаній, банківські перекази" – корупції президента України Петра Порошенка, які можуть "допомогти повалити його".