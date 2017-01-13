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Україна увійшла до трійки найдешевших країн

13 січня в 01:07

До трійку країн з найнижчою вартістю проживання війшли також Єгипет і Індія.

Украина
Україна одна з найдешевших країн світу
Василь Артюшенко, DT.UA
найнижча вартість проживання в 2017 році зафіксована в Єгипті, Індії та Україні, такі дані оприлюднені в дослідженні порталу Numbeo під назвою Cost of Living Index, який включає в себе 121 країну світу.

За окремими параметрами оцінки лідерами виявилися різні країни. Так, за вартістю оренди житла найдорожчими визнані Бермудські острови, Гонконг і Сінгапур. А самими доступними стали Непал, Пакистан і Єгипет.

За дорожнечею продуктів та харчування в ресторанах випередили всіх Бермудські острови, Швейцарія та Ісландія. Найдешевше продукти коштують у Єгипті, в Україні і в Молдавії. А харчуватися в ресторанах вигідніше всього в Непалі, Індії та Тунісі.

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Аналітики оцінюють кожну країну у звіті за кількома параметрами-індексами. За показник у 100% приймається вартість життя в Нью-Йорку. Ці параметри включають в себе споживчі ціни на продукти, ресторани, транспорт), вартість оренди житла, вартість продуктів, розцінки в ресторанах і купівельну спроможність населення.

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Теги продукти Єгипет вартість Україна Індія ресторан житло острови оренда Непал проживання Туніс
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