Україна увійшла до трійки найдешевших країн

До трійку країн з найнижчою вартістю проживання війшли також Єгипет і Індія.
За окремими параметрами оцінки лідерами виявилися різні країни. Так, за вартістю оренди житла найдорожчими визнані Бермудські острови, Гонконг і Сінгапур. А самими доступними стали Непал, Пакистан і Єгипет.
За дорожнечею продуктів та харчування в ресторанах випередили всіх Бермудські острови, Швейцарія та Ісландія. Найдешевше продукти коштують у Єгипті, в Україні і в Молдавії. А харчуватися в ресторанах вигідніше всього в Непалі, Індії та Тунісі.
Аналітики оцінюють кожну країну у звіті за кількома параметрами-індексами. За показник у 100% приймається вартість життя в Нью-Йорку. Ці параметри включають в себе споживчі ціни на продукти, ресторани, транспорт), вартість оренди житла, вартість продуктів, розцінки в ресторанах і купівельну спроможність населення.