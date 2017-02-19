Україна - серед пріоритетів нової адміністрації США

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Нова адміністрація виступає за звільнення Криму.

Україна буде одним з пріоритетних напрямків Держдепу kmu.gov.ua

Україна, включаючи Крим, знаходиться серед пріоритетів нової адміністрації США, заявив віце-президент США Майк Пенс під час зустрічі в Мюнхені з президентом України Петро Порошенко, повідомляється на сторінці президента у Facebook.

Переговори тривала майже вдвічі довше запланованого часу. Сторони детально обговорили координацію дій щодо ситуації на Сході України і російської окупації територій на Донбасі, а також координацію ефективних кроків і формування української порядку денного переговорів з РФ.

"Був здивований дуже гарною обізнаністю Майка Пенса про деталі процесу, які зараз відбуваються", – заявив Порошенко.

Сторони також обговорили рішення РФ про визнання паспортів так званих "ДНР" і "ЛНР", що, на думку учасників бесіди є черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

"Дуже символічно і цинічно, що це сталося під час проведення Мюнхенської безпеки конференції", – заявив Порошенко.

Читайте також: Порошенко в Мюнхені зустрінеться з віце-президентом США Пенсом

Раніше міністри закордонних справ країн-учасниць "нормандського формату" (Німеччини, Франції, України, Росії) закликали припинити торговельну блокаду Донбасу.