Україна - серед пріоритетів нової адміністрації США

Нова адміністрація виступає за звільнення Криму.
Переговори тривала майже вдвічі довше запланованого часу. Сторони детально обговорили координацію дій щодо ситуації на Сході України і російської окупації територій на Донбасі, а також координацію ефективних кроків і формування української порядку денного переговорів з РФ.
"Був здивований дуже гарною обізнаністю Майка Пенса про деталі процесу, які зараз відбуваються", – заявив Порошенко.
Сторони також обговорили рішення РФ про визнання паспортів так званих "ДНР" і "ЛНР", що, на думку учасників бесіди є черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.
"Дуже символічно і цинічно, що це сталося під час проведення Мюнхенської безпеки конференції", – заявив Порошенко.
Раніше міністри закордонних справ країн-учасниць "нормандського формату" (Німеччини, Франції, України, Росії) закликали припинити торговельну блокаду Донбасу.DT.UA