Учасники конференції в Парижі закликали Ізраїль та Палестину до примирення

Дипломати заявили про необхідність мирного співіснування у форматі двох держав.

Керрі розповів, чому до резолюції конференції із Близького Сходу не включили пропозицію Трампа Haaretz

Представники більш ніж 70 держав закликалиі Палестинську національну автономію активізувати роботу над мирним врегулюванням на Близькому Сході.

Як сказано в комюніке міжнародної конференції з близькосхідного врегулювання в Парижі, поширеному ввечері в неділю, 15 січня, міжнародне співтовариство застерігає Ізраїль і Палестину від "дій в односторонньому порядку" і закликає їх підтвердити прихильність до "мирного співіснування у форматі двох держав".

Держсекретар США Джон Керрі назвав конференцію "позитивним заходом". У той же час він пояснив відмову від включення до остаточного варіанту резолюції пропозиції обраного президента Дональда Трампа про перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму "некоректністю" згадки про диппредставництво в документі такого формату, передає Deutsche Welle.

На міжнародну конференцію в Парижі, яка відкрилася 15 січня, прибули представники більш ніж 70 держав, але ні Ізраїль, ні Палестина не беруть участі в її роботі.

Згідно з проектом підсумкової заяви, яка потрапило в розпорядженні інформаційного агентства AP, конференція закличе Ізраїль і Палестинську національну автономію "офіційно підтвердити прихильність рішенню, що грунтується на принципі двох держав".

Як повідомив агентству AP французький дипломат на умовах анонімності, паризька конференція не випадково проводиться напередодні майбутньої інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, щоб донести до нього колективний міжнародний заклик до миру.

У той же час прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав конференцію марною, і дав зрозуміти, що Тель-Авів не збирається брати до уваги її результати.