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У Женеві стартував новий раунд переговорів щодо Сирії

23 лютого в 14:28

Минулий раунд відбувся 10 місяців тому.

женева штаб квартира ООН
Женевські переговори щодо Сирії поновилися після 10 місяців перерви
myswitzerland.com
Переговори по відновленню миру в Сирії, які проходять за посередництва ООН, відновилися після десятимісячної перерви. В Женеву на переговори прибули представники уряду Башара Асада і представник найбільшої групи сирійської опозиції Сирійська національна коаліція, повідомляє AP.

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23 лютого в Женеві почнеться новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН. Представники сирійської опозиції хочуть обговорити створення перехідного уряду. Речник сирійської опозиції Салім аль-Муслит заявив, що переговори повинні відбутися без посередників.

Раніше повідомлялося, що сирійський уряд готовий провести обмін полоненими з групами повстанців, у якості міри по зміцненню взаємної довіри напередодні підготовки до переговорів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сирія переговори Женева ООН
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