У Женеві стартував новий раунд переговорів щодо Сирії

Минулий раунд відбувся 10 місяців тому.

Женевські переговори щодо Сирії поновилися після 10 місяців перерви myswitzerland.com

Переговори по відновленню миру в Сирії , які проходять за посередництва ООН, відновилися після десятимісячної перерви. В Женеву на переговори прибули представники уряду Башара Асада і представник найбільшої групи сирійської опозиції Сирійська національна коаліція, повідомляє AP

23 лютого в Женеві почнеться новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН. Представники сирійської опозиції хочуть обговорити створення перехідного уряду. Речник сирійської опозиції Салім аль-Муслит заявив, що переговори повинні відбутися без посередників.

Раніше повідомлялося, що сирійський уряд готовий провести обмін полоненими з групами повстанців, у якості міри по зміцненню взаємної довіри напередодні підготовки до переговорів.