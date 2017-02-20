У Євросоюзі не визнають документів "ЛНР-ДНР"

Рішення РФ про визнання документів ОРДЛО не відповідає духу Мінських домовленостей, заявили в ЄС.

В ЄС не оцінили рішення Путіна визнати паспорти "ЛНР" та "ДНР" nahnews.org

В Європейському союзі не буде визнано проїзні, видані терористичними організаціями "ЛНР" та "ДНР", а їх визнання російською стороною суперечить Мінськими угодами, заявила речниця високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

Як повідомляє "УНІАН", Косьянич повідомила, що в ході зустрічі Могеріни з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Мюнхені обговорювався, серед іншого, указ російського президента про визнання на території РФ документів ОРДЛО.

"Указ не відповідає духу Мінських домовленостей. ЄС як і раніше непохитний у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету та єдності України, а також повної реалізації Мінських домовленостей, - зазначила вона.

За її словами, проїзні документи, видані так званими "ДНР" та "ЛНР" в рамках ЄС визнані не будуть.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Як пише видання Financial Times, європейські дипломати бачать визнання Кремлем "документів""ДНР" і "ЛНР" попередження для України і Заходу. Адже це рішення з'явилося на тлі розчарування Москви новою адміністрацією США. Вашингтон так і не став на сторону Росії у конфлікті.