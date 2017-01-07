У Європі через аномальні морози загинуло понад 20 осіб

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Дуже холодна погода встановилася майже на всьому європейському континенті.

Жертвами морозів в Європі стали 20 людей

Потоки холодного повітря зі Скандинавії призвели до аномально низьких температур по всій Європі, внаслідок чого загинуло понад двадцять осіб.

Аномальні холоди встановилися на континенті в перший тиждень нового року. Найхолодніше було в горах Лапландії - на кордоні між Швецією і Фінляндією. Там термометр показував близько 42 градусів морозу, повідомляє російська редакція Deutche Welle.

Циклон зі Скандинавії заотркнув південь і схід Європи. У деяких регіонах Польщі температура повітря впала далеко за мінус 20 градусів, внаслідок чого тільки за дві доби у країні загинуло від холоду десять осіб.

В Італії жертвами холодів стали семеро людей, переважно безхатченки. Снігові замети паралізували роботу двох аеропортів. У Німеччині в гірських районах Баварії температура сягала 26,9 градуси. Ожеледь скувала рух на багатьох автомагістралях країни. У низці регіонів влада звернулися до населення з проханням не використовувати автомобілі.

На Туреччину і балканські країни обрушилися снігові бурі. У Стамбулі випало до 40 сантиметрів снігу, а в деяких регіонах замети сягають метрової висоти. Супроводжуються хуртовини небувалими для країни морозами.

Влада Болгарії повідомили про загибель трьох біженців, які замерзли під час переходу кордону. Повідомлення про перші жертви холоду надходять також з Чехії, Греції та Росії.

У Москві через аномальні морози оголошено передостанній, "помаранчевий" рівень небезпеки. Температуру 29,9 градуси нижче нуля в ніч на Різдво синоптики назвали найхолоднішою в російській столиці за останні 120 років.

Як повідомлялося, у зв'язку з погіршенням погодних умов на всіх автошляхах Одеської області після 18.00 припинено рух автотранспорту.