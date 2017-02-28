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У Європарламенті хочуть зняти депутатську недоторканність з Ле-Пен

28 лютого в 16:39

Причиною зняття недоторканності є публікація сцен жорстокості у своєму твіттері.

Марин Ле Пен
Ле-Пен можуть позбавити депутатської недоторканності
Лідера французької ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле-Пен можуть позбавити депутатської недоторканності за публікації сцен насильства ІДІЛ у своєму профілі в twitter. Європейські чиновники розглянуть запит французької судової системи про зняття недоторканності, повідомляє Reuters.

Ле-Пен озвучували підозри у фінансовому шахрайстві та незаконній витраті коштів Євросоюзу, тому позбавлення імунітетів може істотно нашкодити кандидату на пост президента Франції. У 2015 році лідер французьких ультраправих публікувала кілька фотографій показових вбивств, які здійснювала терористична організація "Ісламська держава".

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Раніше повідомлялося, що французька поліція провела допитиохоронця та начальника персоналу Марін Ле-Пен з приводу нецільової витрати коштів ЄС. Помічників звинувачують в отриманні грошей за роботу асистентами депутата Європарламенту, хоча вони не виконували такої роботи.

Нагадаємо, 20 лютого французька поліція провела обшук у штаб-квартирі право-популістської партії "Національний фронт" в Парижі, яку очолює кандидат у президенти Франції Марін Ле-Пен.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ле-Пен недоторканність Європа депутат Франція
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