У Європарламенті хочуть зняти депутатську недоторканність з Ле-Пен

Причиною зняття недоторканності є публікація сцен жорстокості у своєму твіттері.

Ле-Пен можуть позбавити депутатської недоторканності

Лідера французької ультраправої партії "Національний фронт"можуть позбавити депутатської недоторканності за публікації сцен насильства ІДІЛ у своєму профілі в twitter. Європейські чиновники розглянуть запит французької судової системи про зняття недоторканності, повідомляє Reuters

Ле-Пен озвучували підозри у фінансовому шахрайстві та незаконній витраті коштів Євросоюзу, тому позбавлення імунітетів може істотно нашкодити кандидату на пост президента Франції. У 2015 році лідер французьких ультраправих публікувала кілька фотографій показових вбивств, які здійснювала терористична організація "Ісламська держава".

Раніше повідомлялося, щоохоронця та начальника персоналу Марін Ле-Пен з приводу нецільової витрати коштів ЄС. Помічників звинувачують в отриманні грошей за роботу асистентами депутата Європарламенту, хоча вони не виконували такої роботи.

Нагадаємо, 20 лютого французька поліція провела обшук у штаб-квартирі право-популістської партії "Національний фронт" в Парижі, яку очолює кандидат у президенти Франції Марін Ле-Пен.