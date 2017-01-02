У Вірменії виявили тіло російського офіцера

Згідно з попереднім висновком судмедексперта, слідів насильства на тілі росіянина не виявлено.

У Єревані виявили тіло офіцера ЗС РФ eastbook.eu

У Єревані виявили тіло 45-річного майора армії РФ Віктора Ємельянова, повідомили в поліції столиці Вірменії.

"Першого січня в поліцію надійшов дзвінок від бригади швидкої допомоги. В одній з кімнат готелю "Дружба" був виявлений труп Віктора Є. 1972 року народження. За попереднім висновком, Віктор Є. помер раптово. Призначена судмедекспертиза. Подробиці уточнюються", - йдеться в повідомленні, передає російське агентство "РИА Новости".

У поліції зазначили, що Ємельянов, який служив у званні майора заступником начальника штабу однієї з військових частин російської військової бази у Вірменії, був тимчасово прописаний в готелі, де виявили його тіло.

Наголошується, що згідно з попереднім висновком судмедексперта, слідів насильства на тілі росіянина не виявлено.

У місті Гюмрі на півночі Вірменії розгорнута 102-а російська військова база, яка несе бойове чергування в рамках Об'єднаної системи ППО СНД. РФ і Вірменія 20 серпня 2010 року продовжили до 2044 року термін дії договору про розміщення бази. Протокол передбачає також розширення сфери її географічної та стратегічної відповідальності. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, винищувачами Міг-29, військово-транспортними вертольотами Мі-8МТ та ударними Мі-24П.