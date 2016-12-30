У відповідь на санкції США в РФ закриють школу для дітей американських дипломатів

Співробітникам американського посольства також заборонили відвідувати будинки відпочинку в Підмосков'ї.

В Росії у відповідь на американські санкції вирішили відігратися на дітях palinchak / Depositphotos

За дорученням влади Росії у Москві закриють англо-американську школу, в якій навчаються діти дипломатів із США, Канади і Великобританії. Таку міру в РФ застосують у відповідь на нові санкції США щодо Росії , повідомляє CNN з посиланням на своє джерело в адміністрації американського президента.

Ще один контрзахід – заборона для американських дипломатів відвідувати будинки відпочинку в лісовому масиві Срібний Бор в Підмосков'ї.

Нагадаємо, що американська влада заявила про висилку з США 35 російських дипломатів і членів їх сімей.

Раніше в четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Під санкції потрапили начальник ГРУ Ігор Коробов і його заступники Володимир Алексєєв, СергійГізунов та Ігор Костюков, а також два росіянина (очевидно, хакери) - Олексій Белан (нікнейми Abyrvaig,Abyrvalg, Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) і Євгеній Богачов(нікнейми Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.