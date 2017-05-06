У Венеції почали боротьбу з шаурмою

Влада туристичного міста має намір зберегти ідентичність Венеції.
"Ми маємо намір обмежити види діяльності, які несумісні зі збереженням культурної спадщини Венеції", — заявила голова міського департаменту туризму Паола Мар.
"Проблема полягає в тому, що у туристичного міста, як наш, є ризик її втратити свою ідентичність. Є місцеві продукти, які ми повинні спробувати просувати, це було б краще для духу міста", - підкреслила вона.
Раніше подібні заходи по обмеженню розповсюдження фаст-фуду були введені у Вероні і Флоренції.DT.UA