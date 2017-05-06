Топ Новини
<
>

У Венеції почали боротьбу з шаурмою

6 травня в 05:59

Влада туристичного міста має намір зберегти ідентичність Венеції.

Венеция
У Венеції ввели обмеження на фаст-фуд
У Венеції заборонили відкривати нові кіоски з шаурмою і піцою, яку продають шматками, а також інші подібні точки по реалізації фаст-фуду. Обмеження не торкнуться тільки кіосків з ваговим морозивом. Таким чином влада хоче сприяти збереженню ідентичності старовинного італійського міста, пише The Guardian.

"Ми маємо намір обмежити види діяльності, які несумісні зі збереженням культурної спадщини Венеції", — заявила голова міського департаменту туризму Паола Мар.

"Проблема полягає в тому, що у туристичного міста, як наш, є ризик її втратити свою ідентичність. Є місцеві продукти, які ми повинні спробувати просувати, це було б краще для духу міста", - підкреслила вона.

Читайте також: Викрадено одного з громадських лідерів Євромайдану Ігоря Луценка

Раніше подібні заходи по обмеженню розповсюдження фаст-фуду були введені у Вероні і Флоренції.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...