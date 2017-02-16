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У великих містах США пройде акція "День без іммігрантів"

16 лютого в 11:55

Планується, що люди вийдуть на акцію у Вашингтоні, Бостоні, Філадельфії, Г'юстоні, Чикаго і Нью-Йорку.

Флаг США
У США іммігранти в рамках акції «День без іммігрантів» планують не вийти на роботу у великих містах
Flickr/John Sonderman
В Сполучених Штатах сьогодні, 17 лютого, іммігранти в рамках акції "День без іммігрантів" планують не вийти на роботу у великих містах.

Наголошується, що таким чином учасники акції планують показати, що грають важливу роль в американській економіці, а також в черговий раз висловити невдоволення імміграційною політикою президента США Дональда Трампа, передає Associated Press.

Планується, що люди вийдуть на акцію у Вашингтоні, Бостоні, Філадельфії, Г'юстоні, Чикаго і Нью-Йорку.

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Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп заборонив іммігрантам з Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену приїжджати в його країну. Це викликало обурення у світі. Зокрема, ООН закликала Вашингтон відмовитися від цього рішення.

За матеріалами: DT.UA
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Теги акція Вашингтон США Чикаго Трамп Нью-Йорк Філадельфія Бостон
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1 коментар
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