У великих містах США пройде акція "День без іммігрантів"

Планується, що люди вийдуть на акцію у Вашингтоні, Бостоні, Філадельфії, Г'юстоні, Чикаго і Нью-Йорку.

У США іммігранти в рамках акції «День без іммігрантів» планують не вийти на роботу у великих містах Flickr/John Sonderman

сьогодні, 17 лютого, іммігранти в рамках акції "День без іммігрантів" планують не вийти на роботу у великих містах.

Наголошується, що таким чином учасники акції планують показати, що грають важливу роль в американській економіці, а також в черговий раз висловити невдоволення імміграційною політикою президента США Дональда Трампа, передає Associated Press.

Планується, що люди вийдуть на акцію у Вашингтоні, Бостоні, Філадельфії, Г'юстоні, Чикаго і Нью-Йорку.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп заборонив іммігрантам з Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену приїжджати в його країну. Це викликало обурення у світі. Зокрема, ООН закликала Вашингтон відмовитися від цього рішення.