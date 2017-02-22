У вбивстві брата Кім Чен Ина підозрюють дипломата КНДР

Ще одним підозрюваним став співробітник північнокорейських авіаліній.

У вбивстві Кім Чон Нама підозрюють вже вісьмох людей, всі громадяни КНДР

В поліції Малайзії заявили, що хочуть допитати одного високопоставленого чиновника з посольстваз приводу вбивства Кім Чон Нама. Крім того, ще одним підозрюваним став співробітник державних авіаліній КНДР, повідомляє Reuters

Поліція також зазначає, що четверо інших підозрюваних зараз, ймовірно, знаходяться на території КНДР.

Причиною смерті Кім Чон Нама стало отруєння токсичними хімікатами, які були виплеснуті йому на обличчя. У безпосередньому отруєнні поліція Малайзії підозрює двох жінок.

Раніше в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби КНДР могли вбити Кім Чон Нама через його конфлікт з братомїх батька Кім Чен Іра.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.