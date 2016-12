У Вашингтоні заявили про готовність до дій у відповідь Кремля у зв'язку з новими санкціями

Вашингтон готовий до дій Кремля у відповідь на введенняза кібератаки та втручання у виборчий процес у США, заявила радник президента Сполучених Штатів із національної безпеки Ліза Монако.

"Ми готові до заходів, до яких може вдатися російська влада", – заявила Монако в ефірі телеканалу CNN у четвер, 29 грудня.

Монако не стала коментувати можливе скасування санкцій адміністрацією обраного президента Дональда Трампа.

У той же час, як повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в урядових колах, в адміністрації президента Барака Обами не виключають, що Трамп після інавгурації може ініціювати скасування санкцій проти Росії. Співрозмовник подчеркнул, що в Білому домі вважають скасування санкцій недоцільним, так як немає ніяких гарантій, що Москва припинить втручатися у вибори в інших державах.

