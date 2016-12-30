У Вашингтоні заявили про готовність до дій у відповідь Кремля у зв'язку з новими санкціями

У Білому домі відмовилися публічно прогнозувати можливі кроки адміністрації Трампа, але джерела в адміністрації Обами повідомили журналістам про настрої у Вашингтоні.

В адміністрації Обами не виключають, що Трамп може ініціювати скасування санкцій за російські кібератаки Facebook/The White House

Вашингтон готовий до дій Кремля у відповідь на введенняза кібератаки та втручання у виборчий процес у США, заявила радник президента Сполучених Штатів із національної безпеки Ліза Монако.

"Ми готові до заходів, до яких може вдатися російська влада", – заявила Монако в ефірі телеканалу CNN у четвер, 29 грудня.

Монако не стала коментувати можливе скасування санкцій адміністрацією обраного президента Дональда Трампа.

У той же час, як повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в урядових колах, в адміністрації президента Барака Обами не виключають, що Трамп після інавгурації може ініціювати скасування санкцій проти Росії. Співрозмовник подчеркнул, що в Білому домі вважають скасування санкцій недоцільним, так як немає ніяких гарантій, що Москва припинить втручатися у вибори в інших державах.

"We're prepared for retaliatory steps that the Russian government may take" @NSC44's Lisa Monaco re: U.S. sanctions https://t.co/jEx2UYPqGu — The Lead CNN (@TheLeadCNN) 29 грудня 2016 р.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про підготовку Кремлем заходів у відповідь на нові санкції США.

Раніше в четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Під санкції потрапили начальник ГРУ Ігор Коробов і його заступники Володимир Алексєєв, Сергій Гізунов та Ігор Костюков, а також два росіянина (очевидно, хакери) - Олексій Белан (нікнейми Abyrvaig, Abyrvalg, Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) і Євгеній Богачов (нікнейми Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів, давши зрозуміти, що співробітники посольства і консульств РФ займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.