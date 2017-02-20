У Вашингтоні готуються до зустрічі представників КНДР і США – WP

Американська і північнокорейська делегації зустрінуться вперше за п'ять років.

США можуть провести прямі переговори з КНДР techtrape.wordpress.com

почалася підготовка колишніх американських чиновників з північнокорейської делегацією. Переговори такого рівня відбудуться вперше за останні п'ять років, пише видання The Washington Post

На думку видання, така зустріч є прямим сигналом бажання лідера КНДР почати переговори з адміністрацією Трампа. На нинішньому етапі планується провести зустріч представників Північної Кореї з колишніми американськими чиновниками. Також розглядається варіант, де обидві країни будуть представлені колишніми чиновниками.

За інформацією джерел видання, Північна Корея проявила інтерес до проведення такого типу переговорів.

Білий дім офіційно не підтвердив намірів проведення прямих переговорів з КНДР.

Раніше повідомлялося, міністр оборони США Джеймс Меттіс відвідавна тлі загроз КНДР. За словами міністра, візит означав підтвердження обов'язків США по відношенню до своїх союзників у регіоні.

Нагадаємо, Північна Корея в суботу ввечері близько 22:55 за місцевим часом запустила балістичну ракету. За оцінками фахівців, це була ракета середньої дальності, вона не загрожувала Північній Америці і не зачепила територіальні води Японії.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".