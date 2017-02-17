У Туркменістані пройшла церемонія інавгурації президента

Бердимухамедов втретє присягнув туркменам.

Eurosport

У Туркменістані відбулася церемонія інавгурації президента, яким за результатами виборів 12 лютого знову став Гурбангули Бердимухамедов.

Інавгурація пройшла в Ашгабаті у палаці "Рухиєт", повідомляє видання "Туркменістан: золоте століття".

Бердимухамедов заступив на третій термін і знову присягнув "вірою і правдою служити туркменському народу" пообіцявши перетворення країни "в передову, індустріально розвинену державу".

Бердимухамедов став президентом у 2007 році, потім переобирався в 2012 році.

За період свого президентства Він став одним з найбільш жорстких автократичних лідерів на пострадянському просторі. Володіючи великими повноваженнями, він також є прем'єр-міністром і головнокомандуючим в країні, яка займає четверте місце в світі за запасами природного газу.

Як пише оглядач DT.UA Володимир Кравченко, у Туркменістані, який офіційно проголосив "епоху всемогутності і щастя", все вирішує одна людина — президент Гурбангули Бердимухаммедов, який особисто схвалює всі великі контракти і будь-який великий платіж Центробанку за межі країни.

Детальніше про важливість Туркменістану для економіки і зовнішньої політики України читайте в статті Володимира Кравченка "Країна Аркадага Туркменістан переживає "епоху щастя" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".