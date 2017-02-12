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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Загалом у списках виборців зареєстровано понад три мільйони осіб.

Чинний президент Туркменістану також бере участь у виборах Официальный твиттер президента Украины Петра Порошенко

У Туркменістані в неділю, 12 лютого, відбудуться. На території країни вже відкрились 2548 виборчих дільниць, за кордоном відкрито ще 39. Як повідомили працівники Центральної виборчої комісії країни, в списках виборців зареєстровано 3,2 млн осіб.

Наразі на посаду голови держави претендують дев'ять кандидатів, це найбільший показник, порівняно з попередніми виборами. З дев'яти кандидатів трьох висунули політичні партії країни, ще шістьох – ініціативні групи громадян.

У виборах також бере участь чинний президент країни Гурбангули Бердимухаммедов. Він двічі очолював країну – у 2007 та 2012 роках. На останніх виборах Бердимухаммедов набрав близько 97% голосів.

Сьогоднішні вибори – перші в країні після конституційних змін, внесених до головного документу країни у вересні 2016 року. Так, ними було подовжено строк президентських повноважень з п'яти до семи років.

У виборчому законодавстві країни не визначений мінімальний поріг явки, який потрібен для визнання виборів чинними. Саме тому президентом Туркменістану стане кандидат, який набере більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

За період свого президентства Бердимухамедов став одним з найбільш жорстких автократичних лідерів на пострадянському просторі. Володіючи великими повноваженнями, він також є прем'єр-міністром і головнокомандуючим в країні, яка займає четверте місце в світі за запасами природного газу.

Як пише оглядач DT.UA Володимир Кравченко, в Туркменістані, який офіційно проголосив "епоху всемогутності і щастя", все вирішує одна людина — президент Гурбангули Бердимухаммедов, який особисто схвалює всі великі контракти і будь-який великий платіж Центробанку за межі країни.

Детальніше про важливість Туркменістану для економіки і зовнішньої політики України читайте в статті Володимира Кравченка "Країна Аркадага Туркменістан переживає "епоху щастя" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".