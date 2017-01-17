У Turkish Airlines спростували приналежність їй "Боїнга", що розбився під Бішкеком

Літак належав приватній авіакомпанії ACT Airlines.

Вантажний "Боїнг", що зазнав катастрофи в Киргизстані, належав приватній авіакомпанії http://zanoza.kg/

Вантажний "", що зазнав катастрофив Киргизстані 16 січня, належав компанії ACT Airlines, яка здійснює діяльність під брендом MyCargo Airlines, повідомили в авіакомпанії Turkish Airlines.

В той же час, радник у справах преси посольства Туреччини в РФ Орхан Газигіль напередодні заявив російським ЗМІ, що літак, який розбився в Киргизстані, і згідно з повідомленнями ЗМІ, належав компанії Turkish Airlines, насправді належав приватній турецької авіакомпанії.

Нагадаємо, вантажний Boeing 747 вранці 16 січня зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту "Манас" у столиці Киргизстану Бішкеку. В результаті падіння літака на селище Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, загинули десятки людей, включаючи пілота.

За останніми даними, жертвами авіакатастрофи стали 38 осіб. Серед загиблих - п'ятеро дітей.