У Turkish Airlines спростували приналежність їй "Боїнга", що розбився під Бішкеком

Літак належав приватній авіакомпанії ACT Airlines.
В той же час, радник у справах преси посольства Туреччини в РФ Орхан Газигіль напередодні заявив російським ЗМІ, що літак, який розбився в Киргизстані, і згідно з повідомленнями ЗМІ, належав компанії Turkish Airlines, насправді належав приватній турецької авіакомпанії.
Нагадаємо, вантажний Boeing 747 вранці 16 січня зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту "Манас" у столиці Киргизстану Бішкеку. В результаті падіння літака на селище Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, загинули десятки людей, включаючи пілота.
За останніми даними, жертвами авіакатастрофи стали 38 осіб. Серед загиблих - п'ятеро дітей.Інтерфакс-Україна , РИА Новости ,