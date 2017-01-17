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У Turkish Airlines спростували приналежність їй "Боїнга", що розбився під Бішкеком

17 січня в 11:55

Літак належав приватній авіакомпанії ACT Airlines.

самолет бишкек1
Вантажний "Боїнг", що зазнав катастрофи в Киргизстані, належав приватній авіакомпанії
http://zanoza.kg/
Вантажний "Боїнг", що зазнав катастрофи в Киргизстані 16 січня, належав компанії ACT Airlines, яка здійснює діяльність під брендом MyCargo Airlines, повідомили в авіакомпанії Turkish Airlines.

В той же час, радник у справах преси посольства Туреччини в РФ Орхан Газигіль напередодні заявив російським ЗМІ, що літак, який розбився в Киргизстані, і згідно з повідомленнями ЗМІ, належав компанії Turkish Airlines, насправді належав приватній турецької авіакомпанії.

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Нагадаємо, вантажний Boeing 747 вранці 16 січня зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту "Манас" у столиці Киргизстану Бішкеку. В результаті падіння літака на селище Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, загинули десятки людей, включаючи пілота.

За останніми даними, жертвами авіакатастрофи стали 38 осіб. Серед загиблих - п'ятеро дітей.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , РИА Новости ,
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Теги авіакомпанії Київ Боїнг
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