У турецькому місті Ізмір стався вибух, є поранені

Терористи підірвали припаркований біля будівлі суду автомобіль, а потім відкрили вогонь по поліцейським.

В Ізмірі терористи підірвали автомобіль біля будівлі суду

У турецькому містіблизько 16:00 пролунав потужний вибух. Замінований автомобіль вибухнув біля будівлі суду і загорівся, повідомляє CNN Turk

Внаслідок вибуху, за попередніми даними, постраждали 11 людей, до місця вибуху направлені автомобілі швидкої допомоги. Постраждалих оперативно доставили в місцеві лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих внаслідок інциденту немає.

Терористи припаркували начинений вибухівкою автомобіль біля виходу С, яким користуються працівники суду Ізміру. Коли поліцейські помітили їх, вони підірвали автомобіль і відкрили вогонь по правоохоронцям. Двоє терористів були вбиті на місці.

Президент асоціації адвокатів Ізміра Айдин Озкан розповів журналістам СNN про те, що не тільки прокурори і судді користуються виходом C, але й адвокати.

На місці вибуху працюють турецькі поліцейські і кінологи.

Як повідомлялося раніше, внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".