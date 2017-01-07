У Туреччині звільнили ще понад 6 тисяч держслужбовців

Чистки, які почалися після невдалого військового перевороту, продовжуються.
Як повідомляє Deutsche Welle, цього разу під скорочення потрапили 2,687 офіцерів поліції, 1,699 чиновників міністерства юстиції та 838 співробітників міністерства охорони здоров'я, а також 649 вчених і 135 посадових осіб з управління з релігійних справ.
Нагадаємо, що через спробу перевороту, в ході першої хвилі чисток, не менше 60 тисяч осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи. Серед звільнених після спроби військового перевороту в Туреччині, крім військових і поліцейських, виявилися вчителі, декани університетів і журналісти, яких турецька влада вважають недостатньо лояльними президентові Ердогану. Станом на початок серпня у Туреччині через спробу перевороту заарештували 22 тисячі осіб.
Детальніше про наслідки спроби державного перевороту в Туреччині читайте у статті Сергія Данилова "Вікно можливостей Реджепа Ердогана для DT.UA.Deutsche Welle (Українська редакція)