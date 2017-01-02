Топ Новини
<
>

У Туреччині затримали вісьмох підозрюваних у скоєнні теракту в Стамбулі

2 січня в 14:50

Особисті дані затриманих поки не розголошуються.

Турецкая полиция
Правоохоронці затримали вісім людей, їх підозрюють у причетності до стамбульского теракту
ru.sputnik.az
Турецькі правоохоронці затримали вісім осіб, які можуть бути причетні до скоєння теракту в Стамбулі, повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на турецькі ЗМІ.

Особисті дані затриманих громадськості поки не повідомляють.

В останній тиждень 2016 року влада Туреччини провела серію затримань прихильників терористичної організації "Ісламська держава". За даними Міністерства внутрішніх справ Туреччини, під вартою перебувають близько 150 осіб.

Всі затримані, за словами співробітників відомства, "підтримують контакт з бойовиками ІДІЛ". 25-ти з них вже пред'явлені офіційні звинувачення.

Читайте також: Українців у Туреччині просять дотримуватися заходів безпеки

Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

За матеріалами: Интерфакс
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Останні новини