У Туреччині затримали організатора виставки, на якій був убитий посол РФ

За кілька днів до нападу вбивця відвідував виставку.

Організатор виставки може бути пов'язаний із вбивцею Карлова Кадр із фільму "Гардемарини, вперед!"

Поліція Туреччини затримала організатора виставки в Анкарі, під час якої було

Правоохоронці не виключають можливого зв'язку організатора зі співробітником турецької поліції Мевлютом Мертом Алтынташем, який вбив посла.

"Затримання організатора фотовиставки було проведено у зв'язку з тим, що зловмисник за кілька днів до вбивства Карлова відвідав виставковий центр з метою підготовки нападу", - наголошується в повідомленні прес-служби поліції.

Нагадаємо, Мевлют Алтинташ застрелив російського посла Андрія Карлова на відкритті художньої виставки в Анкарі 19 грудня. Під час замаху в галереї перебувало близько ста осіб. Він вигукнув "Аллах акбар" і вимовив фразу з назвою сирійського міста Алеппо. Алтинташ загинув під час перестрілки з поліцейськими.

Вбивство російського посла сталося через кілька днів після протестів турецьких громадян, які обурювалися з приводу підтримки Росією президента Сирії Башара Асада і через російські бомбардування Алеппо, найбільшого міста Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що поліцейський був послідовником проповідника Фетхуллаха Гюлена.