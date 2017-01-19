Топ Новини
<
>

У Туреччині затримали організатора виставки, на якій був убитий посол РФ

19 січня в 15:41

За кілька днів до нападу вбивця відвідував виставку.

Карлов убийство
Організатор виставки може бути пов'язаний із вбивцею Карлова
Кадр із фільму "Гардемарини, вперед!"
Поліція Туреччини затримала організатора виставки в Анкарі, під час якої було вбито посла Російської Федерації Андрія Карлова.

Правоохоронці не виключають можливого зв'язку організатора зі співробітником турецької поліції Мевлютом Мертом Алтынташем, який вбив посла.

"Затримання організатора фотовиставки було проведено у зв'язку з тим, що зловмисник за кілька днів до вбивства Карлова відвідав виставковий центр з метою підготовки нападу", - наголошується в повідомленні прес-служби поліції.

Читайте також: У Туреччині вбивцю російського посла поховали на кладовищі для невідомих

Нагадаємо, Мевлют Алтинташ застрелив російського посла Андрія Карлова на відкритті художньої виставки в Анкарі 19 грудня. Під час замаху в галереї перебувало близько ста осіб. Він вигукнув "Аллах акбар" і вимовив фразу з назвою сирійського міста Алеппо. Алтинташ загинув під час перестрілки з поліцейськими.

Вбивство російського посла сталося через кілька днів після протестів турецьких громадян, які обурювалися з приводу підтримки Росією президента Сирії Башара Асада і через російські бомбардування Алеппо, найбільшого міста Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що поліцейський був послідовником проповідника Фетхуллаха Гюлена.

За матеріалами: Лівий берег
Читайте також
Теги посол Росія поліція вбивство Туреччина
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.49
EUR 29.32
Останні новини