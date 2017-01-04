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У Туреччині затримали 23 людини за підозрою в причетності до теракту

4 січня в 11:46

В Ізмірі проводиться поліцейська операція.

Теракт Стамбул
Турецька поліція проводить спецоперацію
Поліція Туреччини затримала 23 осіб в рамках спецоперації з пошуку організаторів теракту в новорічну ніч, повідомляє веб-сайт газети Hurriyet.

За деякими даними, серед затриманих є іноземці.

Поліцейська операція проводиться в місті Ізмірі.

У результаті нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Нападник, озброєний аавтоматическим зброєю, відкрив вогонь по співробітниках поліції біля будівлі нічного клубу Reina, потім зайшов всередину і почав стріляти по відвідувачах, які святкували новий рік.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

За матеріалами: Интерфакс
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Теги теракт Туреччина бойовик
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