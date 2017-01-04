У Туреччині затримали 23 людини за підозрою в причетності до теракту

В Ізмірі проводиться поліцейська операція.
За деякими даними, серед затриманих є іноземці.
Поліцейська операція проводиться в місті Ізмірі.
У результаті нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Нападник, озброєний аавтоматическим зброєю, відкрив вогонь по співробітниках поліції біля будівлі нічного клубу Reina, потім зайшов всередину і почав стріляти по відвідувачах, які святкували новий рік.
Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".Интерфакс