У Туреччині затримали 23 людини за підозрою в причетності до теракту

В Ізмірі проводиться поліцейська операція.

Турецька поліція проводить спецоперацію

Поліція Туреччини затримала 23 осіб в рамках спецоперації з пошуку організаторів теракту в новорічну ніч , повідомляє веб-сайт газети Hurriyet.

За деякими даними, серед затриманих є іноземці.

Поліцейська операція проводиться в місті Ізмірі.

У результаті нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Нападник, озброєний аавтоматическим зброєю, відкрив вогонь по співробітниках поліції біля будівлі нічного клубу Reina, потім зайшов всередину і почав стріляти по відвідувачах, які святкували новий рік.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".