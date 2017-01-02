У Туреччині закінчують збір інформації про стамбульського стрільця, його незабаром ідентифікують

У розпорядженні правоохоронців вже є відбитки пальців можливого терориста і інформація про його зовнішній вигляд.
"Знайдено відбитки пальців і отримана інформація про зовнішній вигляд терориста. Після цього процес його ідентифікації буде швидко завершений", - підкреслив віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртумлуш під час прес-конференції.
За словами Куртумлуша, "було зрозуміло, що турецька кампанія в Сирії, розпочата в серпні, буде дратувати терористичні угрупування". Він також повідомив про те, що Туреччина не припинить боротьбу з тероризмом в країні.
Політик також підкреслив той факт, що недільний напад істотно відрізнявся від усіх попередніх терактів у Туреччині.
Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.
Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".
Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану з числа терористів "Ісламської держави".
Також за підозрою в причетності до теракту влада Туреччини затримали вісім осіб.DT.UA