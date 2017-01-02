У Туреччині закінчують збір інформації про стамбульського стрільця, його незабаром ідентифікують

У розпорядженні правоохоронців вже є відбитки пальців можливого терориста і інформація про його зовнішній вигляд.

Влада Туреччини обіцяє швидку ідентифікацію можливого терориста

Влада Туреччини впритул наблизилися до повної ідентифікації особи підозрюваного у скоєнні, повідомляє Reuters з посиланням на урядового представника.

"Знайдено відбитки пальців і отримана інформація про зовнішній вигляд терориста. Після цього процес його ідентифікації буде швидко завершений", - підкреслив віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртумлуш під час прес-конференції.

За словами Куртумлуша, "було зрозуміло, що турецька кампанія в Сирії, розпочата в серпні, буде дратувати терористичні угрупування". Він також повідомив про те, що Туреччина не припинить боротьбу з тероризмом в країні.

Політик також підкреслив той факт, що недільний напад істотно відрізнявся від усіх попередніх терактів у Туреччині.

Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану з числа терористів "Ісламської держави".

Також за підозрою в причетності до теракту влада Туреччини затримали вісім осіб.