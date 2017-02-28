У Туреччині заарештували журналіста німецької Die Welt за пропаганду терористичної організації

Ангела Меркель засудила дії турецької влади.

У Туреччині заарештовано журналіста німецького видання Flickr/Michał Dubrawski

Турецька влада заарештувала журналіста німецького видання Die Welt, звинувачуючи його в пропаганді підтримки терористичної організації та закликах до насильства. Деніс Ючель, який має громадянствота Німеччини, був заарештований на час проведення слідства і знаходиться в слідчому ізоляторі, повідомляє Reuters

Ангела Меркель засудила дії турецької влади і закликала слідство бути прозорим і справедливим, не забуваючи про свободу преси.

Повідомлення про прохання турецьких військових з'явилися перед візитом канцлера Ангели Меркель в Туреччину.

У січні повідомлялося, що у Німеччині

Нагадаємо, що через спробу перевороту, в ході першої хвилі чисток, не менше 60 тисяч осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи.

Детальніше про наслідки спроби державного перевороту в Туреччині читайте у статті Сергія Данилова "Вікно можливостей Реджепа Ердогана для DT.UA.