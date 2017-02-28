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У Туреччині заарештували журналіста німецької Die Welt за пропаганду терористичної організації

28 лютого в 10:01

Ангела Меркель засудила дії турецької влади.

Турция флаг
У Туреччині заарештовано журналіста німецького видання
Flickr/Michał Dubrawski
Турецька влада заарештувала журналіста німецького видання Die Welt, звинувачуючи його в пропаганді підтримки терористичної організації та закликах до насильства. Деніс Ючель, який має громадянство Туреччини та Німеччини, був заарештований на час проведення слідства і знаходиться в слідчому ізоляторі, повідомляє Reuters.

Ангела Меркель засудила дії турецької влади і закликала слідство бути прозорим і справедливим, не забуваючи про свободу преси.

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У січні повідомлялося, що у Німеччині 40 військових з Туреччини попросили політичний притулокПовідомлення про прохання турецьких військових з'явилися перед візитом канцлера Ангели Меркель в Туреччину.

Нагадаємо, що через спробу перевороту, в ході першої хвилі чисток, не менше 60 тисяч осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи.

Детальніше про наслідки спроби державного перевороту в Туреччині читайте у статті Сергія Данилова "Вікно можливостей Реджепа Ердогана для DT.UA.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Туреччина Меркель журналісти
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