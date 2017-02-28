У Туреччині заарештували журналіста німецької Die Welt за пропаганду терористичної організації

Ангела Меркель засудила дії турецької влади.
Ангела Меркель засудила дії турецької влади і закликала слідство бути прозорим і справедливим, не забуваючи про свободу преси.40 військових з Туреччини попросили політичний притулок. Повідомлення про прохання турецьких військових з'явилися перед візитом канцлера Ангели Меркель в Туреччину.
Нагадаємо, що через спробу перевороту, в ході першої хвилі чисток, не менше 60 тисяч осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи.
Детальніше про наслідки спроби державного перевороту в Туреччині читайте у статті Сергія Данилова "Вікно можливостей Реджепа Ердогана для DT.UA.DT.UA