У Туреччині заарештували іранця за підозрою в контрабанді зброї з України

За даними слідства, контрабандист збирався продати зброю терористам.

До Туреччини з України нелегально перевезли два ПТУРи Flickr/Michał Dubrawski

Влада Туреччини повідомили про затримання громадянина Ірану, підозрюваногоросійського виробництва.

За даними слідства, контрабандист збирався продати компоненти неназваній терористичній органзвції, передає "Радіо Свобода".

Підозрюваного затримали 27 квітня у місті Зонгулдак на чорноморському узбережжі після обшуку його вантажівки, яку доставили з України морем. Незабаром суд заарештував затриманого.

Згідно з документацією, перевізник транспортував партію підгузників, але у фургоні були виявлені компоненти двох протитанкових ракетних комплексів виробництва РФ. Турецька влада стверджують, що таке озброєння використовують бойовики ІДІЛ і "Робочої партії Курдистану".

Раніше видання Der Spiegel теж писало, що з Донбасу почався потік зброї. В Україні наплив нелегальної зброї пояснюють поганою дисципліною в армії і недоліком контролю над добровольчиими батальйонами". Зарплата українського солдата дорівнює 250 євро, а командира бригади – 570 євро. Іноді військові вирішуються "підзаробити" нелегальним продажем зброї.

У цей же час, контрабанда зброї, яку російські ЗМІ називають "відлунням війни", процвітає і на прилеглих територіях Росії. Автор пише, що Москва вимагає від проросійських бойовиків в Донецьку і Луганську контролю, щоб передана зброю не поверталася нелегальними шляхами назад в РФ. Тим часом, українська розвідка повідомила, що на "чорному ринку" Донецька з'явилася завезена з Росії зброя. Російські спецслужби проводять перевірки серед російських військових, які воюють проти України в Донбасі, і часто виявляють брак боєприпасів і стрілецької зброї.