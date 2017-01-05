У Туреччині за підозрою в причетності до теракту затримали уйгурів

Влада країни вважає, що стамбульський терорист може належати саме до цієї етнічної групи.

Стамбульський терорист може виявитися уйгуром

Віце-прем'єр Туреччини Вейсі Кайнак повідомив про те, що терорист, який, скоріше за все є представником уйгурской етнічної групи. При цьому він не розповів про громадянство підозрюваного, повідомляє Deutsche Welle

Незважаючи на те, що влада Туреччини заявляє про повну ідентифікацію особистості терориста, затримати його поки не вдалося, він знаходиться в розшуку.

"Ми визначили області, в яких він може переховуватися. Наші спецслужби ведуть розшук у районі Сіліврі", - розповів Кайнак.

Район Сіліврі є частиною провінції Стамбул в європейській частині Туреччини. Він розташований в 70 км від центру столиці, на узбережжі Мармурового моря. Однак, за словами віце-прем'єра, підозрюваний також міг виїхати з Туреччини.

Як повідомляє агентство Anadolu, в Стамбулі в рамках розслідування затримано кілька уйгурів з китайської провінції Синьцзян, в якій проживає понад 8 млн уйгурів.

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Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану, що є біцем у рядах терористів "Ісламської держави".

4 січня влада Туреччини повідомила про те, що особистість терориста встановлена. Тим не менш, Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу не став оголошувати ім'я злочинця.