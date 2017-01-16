У Туреччині вбивцю російського посла поховали на кладовищі для невідомих

Родичі Алтинташа відмовилися забрати його тіло з моргу.

Вбивцю російського посла поховали на кладовищі для невідомих Кадр із фільму "Гардемарини, вперед!"

В Анкарі на кладовищі для невідомих осіб поховали 22-річного співробітника поліцейського спецназу Туреччини, який застрелив посла Російської Федерації Андрія Карлова.

Похорон Алтинташа відбувся 13 січня. Родичі вбитого відмовилися забрати тіло з моргу у встановлений законом термін, після чого муніципалітет Анкари організував поховання.

Нагадаємо, Мевлют Алтинташ застрелив російського посла Андрія Карлова на відкритті художньої виставки в Анкарі 19 грудня. Під час замаху в галереї перебувало близько ста осіб. Він вигукнув "Аллах акбар" і вимовив фразу з назвою сирійського міста Алеппо. Алтинташ загинув під час перестрілки з поліцейськими.

Вбивство російського посла сталося через кілька днів після протестів турецьких громадян, які обурювалися з приводу підтримки Росією президента Сирії Башара Асада і через російські бомбардування Алеппо, найбільшого міста Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що поліцейський був послідовником проповідника Фетхуллаха Гюлена.