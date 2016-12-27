У Туреччині розпочався процес над учасниками "недоперевороту"

Також сьогодні, 27 грудня, видані ордери на арешт 45 військовослужбовців військово-морських сил, які використовували мобільний додаток ByLock, що, на думку Анкари, пов'язане зі спробою перевороту.

Перед судом в Стамбулі сьогодні постають 29 співробітників МВС Туреччини Anadolu Agency

Перед судом у Стамбулі сьогодні постають 29 співробітників МВС Туреччини - їх звинувачують у спробі державного перевороту 16 липня.

Всього розслідування у справі про спробу перевороту ведеться щодо майже 102 тис. чоловік.

Поліцейських, які нібито входять в "паралельний уряд" — організацію опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена, звинувачують в спробі повалити уряд. Крім цього, підсудних звинуватили у відмові захищати стамбульську резиденцію президента Реджепа Тайіпа Ердогана в ніч на 16 липня, коли стався "недопереворот".

Більшість обвинувачених — 24 особи, поміщені під арешт, четверо були відпущені під заставу. Одного поліцейського будуть судити заочно, так як він ховається від правосуддя.

Якщо суд визнає провину правоохоронців, 21 з них загрожує до трьох довічних термінів, решті — від 7,5 до 15 років.

Крім того повідомляється, що видані ордери на арешт 45 військовослужбовців військово-морських сил, які використовували мобільний додаток ByLock, що, на думку Анкари, пов'язане зі спробою перевороту.

Турецьке видання Turkish Minute пише, що поліція провела рейд по декількох адресах і затримала п'ять осіб у Стамбулі, одного в Хатаї і ще одного у Коджаелі.

В турецькому уряді вважають, що мобільний додаток ByLock було головним засобом комунікації серед членів руху Гюлена, якого офіційна Анкара вважає організатором спроби заколоту.

Через спробу перевороту, в ході першої хвилі чисток, не менше 60 тисяч осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи. Серед звільнених після спроби військового перевороту в Туреччині, крім військових і поліцейських, виявилися вчителі, декани університетів і журналісти, яких турецька влада вважають недостатньо лояльними президентові Ердогану. Станом на початок серпня у Туреччині через спробу перевороту заарештували 22 тисячі осіб.

Детальніше про наслідки спроби державного перевороту в Туреччині читайте у статті Сергія Данилова "Вікно можливостей Реджепа Ердогана для DT.UA.