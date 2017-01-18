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У Туреччині прокуратура зажадала 142 роки в'язниці для лідера прокурдської партії

18 січня в 05:32

Лідерів партії звинувачують у пропаганді терористичної організації і розпалюванні невдоволення діями влади.

суд
Лідерів прокурдської партії можуть посадити у в'язницю назавжди
paulmhill / Depositphotos
У Туреччині прокуратура міста Діярбакир зажадала засудити двох керівників прокурдської Партії демократії народів Селаххаттіна Демірташа і Фіген Юксекдаг, засудивши їх до 142 і 83 років тюремного ув'язнення відповідно.

Політиків звинувачують у пропаганді терористичної організації і розпалюванні невдоволення діями влади, повідомляє Lenta.ru з посиланням на турецький телеканал NTV.

Повідомляється, що раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прямо звинувачував ПДН, що володіє в парламенті третьою за величиною фракцією, в тому, що вона є політичним крилом бойовиків, протягом трьох десятиліть ведуть збройну боротьбу на південному сході Туреччини.

Лідерів партії затримали в листопаді 2016 року.

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У грудні 2016 року турецькі правоохоронці затримали за підозрою в причетності до тероризму 118 представників прокурдської ПДН.

Затримання представників партії проведені в п'яти турецьких провінціях. Силовики провели обшуки в офісах ДПН в Стамбулі, Анкарі, Адані, Манісе і Мерсині.

Затриманим інкримінують членство в забороненій "Робочої партії Курдистану", відповідальної за десятки терактів у Туреччині.

За матеріалами: Lenta.ru
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