У Туреччині прокуратура зажадала 142 роки в'язниці для лідера прокурдської партії

Лідерів партії звинувачують у пропаганді терористичної організації і розпалюванні невдоволення діями влади.

Лідерів прокурдської партії можуть посадити у в'язницю назавжди paulmhill / Depositphotos

У Туреччині прокуратура міста Діярбакир зажадала засудити двох керівників прокурдської Партії демократії народів Селаххаттіна Демірташа і Фіген Юксекдаг, засудивши їх до 142 і 83 років тюремного ув'язнення відповідно.

Політиків звинувачують у пропаганді терористичної організації і розпалюванні невдоволення діями влади, повідомляє Lenta.ru з посиланням на турецький телеканал NTV.

Повідомляється, що раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прямо звинувачував ПДН, що володіє в парламенті третьою за величиною фракцією, в тому, що вона є політичним крилом бойовиків, протягом трьох десятиліть ведуть збройну боротьбу на південному сході Туреччини.

Лідерів партії затримали в листопаді 2016 року.

У грудні 2016 року турецькі правоохоронці затримали за підозрою в причетності до тероризму 118 представників прокурдської ПДН.

Затримання представників партії проведені в п'яти турецьких провінціях. Силовики провели обшуки в офісах ДПН в Стамбулі, Анкарі, Адані, Манісе і Мерсині.

Затриманим інкримінують членство в забороненій "Робочої партії Курдистану", відповідальної за десятки терактів у Туреччині.