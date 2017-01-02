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У Туреччині опублікували фотографію підозрюваного у теракті в Стамбулі

2 січня в 12:21

Підозрюваний може бути громадянином Узбекистану або Киргизстану.

Подозреваемый, теракт, Стамбул
Фотографію підозрюваного у скоєнні теракту отримали завдяки відео з камер спостереження
Фотографію підозрюваного в скоєнні теракту в Стамбулі опублікували турецькі ЗМІ, повідомляє видання CNN Turk у понеділок, 2 грудня.

Знімок був отриманий у поліцейській лабораторії, внаслідок аналізу відео з камер спостереження. Турецькі правоохоронці підозрюють у скоєнні теракту громадянина Киргизстану або Узбекистану, який є членом терористичної організації "Ісламська держава". Ведеться робота з пошуку та затримання ймовірного злочинця.

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Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

За матеріалами: DT.UA
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Теги теракт Стамбул держава іслам
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