У Туреччині опублікували фотографію підозрюваного у теракті в Стамбулі

Підозрюваний може бути громадянином Узбекистану або Киргизстану.
Знімок був отриманий у поліцейській лабораторії, внаслідок аналізу відео з камер спостереження. Турецькі правоохоронці підозрюють у скоєнні теракту громадянина Киргизстану або Узбекистану, який є членом терористичної організації "Ісламська держава". Ведеться робота з пошуку та затримання ймовірного злочинця.
Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.
Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".DT.UA