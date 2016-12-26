У Туреччині наступного року планують побудувати 175 нових в'язниць

Діючі турецькі в'язниці переповнені.

У Туреччині побудують нові в'язниці

в 2017 році планують побудувати 175 нових в'язниць, оскільки в діючих не вистачає місць.

В існуючих в країні 372 в'язницях станом на жовтень 2016 року перебували майже 194 тис. ув'язнених, тоді як вони розраховані на 189 тис. осіб, повідомив міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг у відповіді на запит від Республіканської народної партії Туреччини, повідомляє Turkish Minute.

Як повідомлялося, в серпні в Туреччині оголосили амністію для більш ніж 30 тисяч ув'язнених, щоб у в'язницях звільнилося місце для заарештованих за участь у невдалій спробі військового перевороту.