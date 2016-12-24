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У Тунісі заарештували племінника виконавця теракту в Берліні

24 грудня в 17:09

У поліції припускають, що троє заарештованих належали до єдиної мережі екстремістів.

Подозреваемый в теракте в Берлине
У Тунісі заарештували племінника терориста Амрі

Туніська поліція заарештувала трьох людей, які пов'язані з Анісом Амрі - виконавцем теракту в Берліні, який стався 19 грудня на різдвяному ярмарку.

Один із заарештованих - 18-річний племінник Амри, якому терорист висилав гроші, щоб той зміг виїхати з Тунісу і приїхати до Європи, передає BBC.

У поліції припускають, що всі троє належали до єдиної мережі екстремістів. На даний момент їх можлива роль в організації теракту невідома.

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Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

Детальніше про берлінський теракт читайте в матеріалі DT.UA "Трагедія на різдвяному ярмарку в Берліні: головне".

За матеріалами: BBC Україна
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Теги Берлін теракт поліція
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