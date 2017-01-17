У Трампа запевнили, що він не збирається руйнувати НАТО

За словами помічника наступного президента США, мова йде лише про те, щоб змінити цілі альянсу.
Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав помічник наступного президента США і директор його відділу зі зв'язків з громадськістю Ентоні Скарамучі.
Він нагадав, що НАТО було розроблено для того, щоб захистити демократичний простір від загрозу СРСР. Він був інструментром стримування комунізму. Сьогодні світ змінився. І Заходу по сусідству тепер є не один Радянський Союз, а низка країн, найбільша з яких - це Росія.
"Так, зараз у нас з нею є низка проблем, ми запровадили санкції. Але зрештою, кожен президент США намагався знайти певний підхід і спільні позиції з Москвою. Це те, що намагається зробити Трамп", - пояснив Скарамучі.
"Коли він критикує НАТО, не думаю, що він має на увазі розпуск альянсу. Він вказує на те, що більше не треба боротися з загрозою розповсюдження комунізму, а варто натомість зосередитися на боротьбі проти ісламського тероризму. Він сказав про це в досить грубій формі, і от всі навколо бояться, що він збирається зруйнувати НАТО. Але він сказав не про це", - переконаний помічник Трампа.
Раніше президент США Барак Обама повідомив про прихильність Дональда Трампа зобов'язанням Сполучених Штатів у рамках НАТО.
"У розмові зі мною обраний президент висловив серйозний інтерес в тому, що стосується підтримки наших стратегічних інтересів. І одне з його послань, яке я можу привести, - це його прихильність НАТО", – заявив Обама після зустрічі з Трампом у Білому домі 14 листопада.
Сенатор-республіканець Джон Маккейн, у свою чергу, запевнив, що відносини США із союзниками по НАТО при президентові Трампа не зазнають змін.DT.UA