У Трампа запевнили, що він не збирається руйнувати НАТО

За словами помічника наступного президента США, мова йде лише про те, щоб змінити цілі альянсу.

Помічник Трампа пояснив, що він має на увазі, коли критикує НАТО. Yahoo!News

Коли Дональд, говорить про його застарілість і про можливість того, що США не будуть захищати союзників у Європі, він насправді не має на увазі те, каже.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав помічник наступного президента США і директор його відділу зі зв'язків з громадськістю Ентоні Скарамучі.

Він нагадав, що НАТО було розроблено для того, щоб захистити демократичний простір від загрозу СРСР. Він був інструментром стримування комунізму. Сьогодні світ змінився. І Заходу по сусідству тепер є не один Радянський Союз, а низка країн, найбільша з яких - це Росія.

"Так, зараз у нас з нею є низка проблем, ми запровадили санкції. Але зрештою, кожен президент США намагався знайти певний підхід і спільні позиції з Москвою. Це те, що намагається зробити Трамп", - пояснив Скарамучі.

"Коли він критикує НАТО, не думаю, що він має на увазі розпуск альянсу. Він вказує на те, що більше не треба боротися з загрозою розповсюдження комунізму, а варто натомість зосередитися на боротьбі проти ісламського тероризму. Він сказав про це в досить грубій формі, і от всі навколо бояться, що він збирається зруйнувати НАТО. Але він сказав не про це", - переконаний помічник Трампа.

Раніше президент США Барак Обама повідомив про прихильність Дональда Трампа зобов'язанням Сполучених Штатів у рамках НАТО.

"У розмові зі мною обраний президент висловив серйозний інтерес в тому, що стосується підтримки наших стратегічних інтересів. І одне з його послань, яке я можу привести, - це його прихильність НАТО", – заявив Обама після зустрічі з Трампом у Білому домі 14 листопада.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, у свою чергу, запевнив, що відносини США із союзниками по НАТО при президентові Трампа не зазнають змін.