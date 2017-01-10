У Трампа сумніваються в необхідності додаткового розслідування російських кібератак

Конвей заявила, що вжиті Обамою заходи були більш жорсткими по відношенню до РФ, ніж ті, які американський уряд зробив після інформації про кібершпигунство з боку Китаю і КНДР.

Радник Трампа сумнівається в необхідності додаткового розслідування російських кібератак rbc.ru

Одна з провідних радників обраного президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей поставила під сумнів необхідність додаткового розслідування російських кібератак.



"Я припускаю, що президент Трамп захоче переконатися, що наші дії є пропорційними того, що сталося і на підставі того, що нам відомо", - сказала вона, передає USA Today.

Конвей також заявила, що заходи, вжиті президентом США Бараком Обамою, як висилка з країни 35 ймовірних російських шпигунів, були більш жорсткими, ніж ті заходи, які американський уряд зробив після того, як стало відомо про кібершпигунство з боку Китаю і Північної Кореї.

Раніше видання Business Insider писало, що розпорядження президента США Барака Обами про введення санкцій проти кіберзлочинців потрібний крок. Але він, швидше за все, не зупинить хакерів з Китаю і Росії, які працюють на державу.

Нове розпорядження Обами дозволяє заморожувати рахунки кіберзлочинців з-за кордону, які намагаються викрасти в США важливу інформацію, нашкодити інфраструктурі або порушити роботу мереж.