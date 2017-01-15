Топ Новини
<
>

У Трампа спростували плани зустрітися з Путіним в Рейк'явіку

15 січня в 09:49

У Рейк'явіку 30 років тому Рейган зустрівся з Горбачовим. У Трампа спростовують намір повторити історію.

Дональд Трамп
У Трампа назвали фальшивкою плани зустрітися з Путіним в Рейк'явіку
news.yahoo.com
Офіційний представник обраного президента США Шон Спайсер спростував повідомлення ЗМІ про те, що Дональд Трамп після вступу на посаду планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним у Рейк'явіку.

"Це неправда. Інформація на 100% фальшива", - написав Спайсер у своєму твіттері.

Раніше британська The Sunday Times повідомила, що обраний президент США Дональд Трамп планує провести зустріч в Рейк'явіку з главою РФ Володимиром Путіним.

За інформацією газети, Трамп і його команда повідомили британським властям, що перша закордонна поїздка нового президента США буде організована для зустрічі з російським лідером і відбудеться в столиці Ісландії, як це було три десятиліття тому на переговорах Рональда Рейгана і Горбачова в цьому місті.

Націлившись на відновлення відносин з Кремлем, Трамп приступить до роботи над угодою щодо скорочення ядерних арсеналів, зазначається в статті.

Читайте також: Human Rights Watch назвали Трампа головною загрозою для прав людини

Нагадаємо, що в жовтні 1986 року в Рейк'явіку, на півдорозі між Москвою і Вашингтоном, відбулася особиста зустріч президента США Рональда Рейгана з генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини