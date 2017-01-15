У Трампа спростували плани зустрітися з Путіним в Рейк'явіку

У Рейк'явіку 30 років тому Рейган зустрівся з Горбачовим. У Трампа спростовують намір повторити історію.
"Це неправда. Інформація на 100% фальшива", - написав Спайсер у своєму твіттері.
Раніше британська The Sunday Times повідомила, що обраний президент США Дональд Трамп планує провести зустріч в Рейк'явіку з главою РФ Володимиром Путіним.
За інформацією газети, Трамп і його команда повідомили британським властям, що перша закордонна поїздка нового президента США буде організована для зустрічі з російським лідером і відбудеться в столиці Ісландії, як це було три десятиліття тому на переговорах Рональда Рейгана і Горбачова в цьому місті.
Націлившись на відновлення відносин з Кремлем, Трамп приступить до роботи над угодою щодо скорочення ядерних арсеналів, зазначається в статті.
Нагадаємо, що в жовтні 1986 року в Рейк'явіку, на півдорозі між Москвою і Вашингтоном, відбулася особиста зустріч президента США Рональда Рейгана з генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим.Интерфакс , DT.UA ,