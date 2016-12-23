У Трампа роз'яснили заяви обраного президента про ядерний потенціал

Говорячи про ядерний потенціал, Трамп мав на увазі важливість нерозповсюдження ядерної зброї, сказав представник обраного президента США.
"Це словами ставилися до загрози ядерного розповсюдження, особливо серед терористичних організацій і нестабільних і шахрайських режимів", - цитує чиновника агентство "Ассошіейтед прес" (АП).
Раніше Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, що "США повинні значною мірою посилювати і розширювати свої ядерні можливості до того часу, поки світ не зрозуміє, що таке ядерні боєголовки".
Під час виборчої кампанії Трамп заявляв, що найближчим часом ядерна зброя може з'явитися у таких держав, як Японія, Південна Корея і Саудівська Аравія, а також допускав можливість розриву ядерної угоди з Іраном. Крім того, під час дебатів із Гілларі Клінтон Трамп назвав російський ядерний арсенал новішим і сучаснішим за американський.
Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп 20 грудня отримав 304 з 538 голосів вибірників. Церемонія інавгурації Трампа відбудеться 19-21 січня 2017 року.
Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів. При цьому за кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон проголосували 65,8 млн виборців, за Трампа - 62,9 млн.Интерфакс