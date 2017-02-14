У Тайвані розбився туристичний автобус, загинули не менше 32 людей

Ще 12 осіб у важкому стані.

Причини катастрофи поки не відомі newChinaTV

Як мінімум 32 людини загинули під час аварії туристичного автобуса в. Всього на борту автобуса перебувало 44 людини, повідомляє Reuters

Влада Тайваню припускає, що в автобусі були тільки туристи з самого Тайваню, однак поки цю інформацію підтвердити не можуть. Причина катастрофи поки не відома.

Виживших 12 людей евакуювали з уламків автобуса і відправили в госпіталь. Зараз вони у важкому стані.

Як повідомлялося раніше, в американському місті Чаттануга. В результаті аварії загинули шестеро дітей, ще 23 школяра доставили в лікарню.