У Тайвані розбився туристичний автобус, загинули не менше 32 людей

Ще 12 осіб у важкому стані.
Причини катастрофи поки не відомі
newChinaTV
Як мінімум 32 людини загинули під час аварії туристичного автобуса в Тайвані
. Всього на борту автобуса перебувало 44 людини, повідомляє Reuters
.
Влада Тайваню припускає, що в автобусі були тільки туристи з самого Тайваню, однак поки цю інформацію підтвердити не можуть. Причина катастрофи поки не відома.
Виживших 12 людей евакуювали з уламків автобуса і відправили в госпіталь. Зараз вони у важкому стані.
Як повідомлялося раніше, в американському місті Чаттануга в штаті Теннессі в ДТП потрапив шкільний автобус
. В результаті аварії загинули шестеро дітей, ще 23 школяра доставили в лікарню.
За матеріалами:
DT.UA