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У Тайвані розбився туристичний автобус, загинули не менше 32 людей

14 лютого в 11:11

Ще 12 осіб у важкому стані.

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Причини катастрофи поки не відомі
newChinaTV
Як мінімум 32 людини загинули під час аварії туристичного автобуса в Тайвані. Всього на борту автобуса перебувало 44 людини, повідомляє Reuters.

Влада Тайваню припускає, що в автобусі були тільки туристи з самого Тайваню, однак поки цю інформацію підтвердити не можуть. Причина катастрофи поки не відома.

Виживших 12 людей евакуювали з уламків автобуса і відправили в госпіталь. Зараз вони у важкому стані.

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Як повідомлялося раніше, в американському місті Чаттануга в штаті Теннессі в ДТП потрапив шкільний автобус. В результаті аварії загинули шестеро дітей, ще 23 школяра доставили в лікарню.

За матеріалами: DT.UA
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Теги авто загинув автобус аварія
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