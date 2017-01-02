У Таїланді зіткнулися пікап і мікроавтобус, 25 осіб загинуло

Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися. Люди загинули від опіків та отруєння чадним газом, серед загиблих було двоє немовлят.

Аварія в Таїланді забрала життя 25 людей, у тому числі двох немовлят

Пікап і мікроавтобус, заповнені пасажирами,в тайській провінції Чонбурі, повідомляє RTE . Інцидент стався вранці 2 січня.

За даними поліції, водій мінівена втратив керування і виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок зіткнення загинули 25 людей. У мінівені перебувало 15 пасажирів, у пікапі – 12.

Двоє людей отримали поранення, але вони, швидше за все, виживуть, зазначають поліцейські провінції Чонбурі.

"Двадцять п'ять чоловік загинули в дорожній аварії. Серед загиблих було двоє немовлят", - розповів підполковник поліції міста Бан Буенга Віродж Джемджемрас агентству AFP.

За словами Джемджемраса, люди загинули у вогні, так як після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися.

Незважаючи на відносно гарну інфраструктуру, дороги Таїланду займають друге місце в світі за рівнем небезпеки. Такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я в 2015 році, виходячи з кількості смертельних випадків у дорожніх аваріях, що припадають на душу населення Таїланду.

У новорічні свята кількість аварій в Таїланді традиційно збільшується, так як працівники різних куточків країни поспішають побачитися зі своїми рідними. У тайських ЗМІ цей період отримав назву "семи смертельних днів".

Станом на неділю в дорожніх пригодах Таїланду загинуло 280 осіб, що на 10% більше минулорічного показника.

Нагадаємо, 18 грудня на зледенілій трасі в Балтіморі зіткнулися 68 автомобілів, включно з автоцистерною з паливом. Внаслідок зіткнення загорілася цистерна, її водій загинув. Десятки людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На початку грудня в американському штаті Огайо зіткнулися 50 автомобілів, включно з легковими, вантажівкою та мікроавтобусом. 19 осіб отримали різні травми, п'ятеро з них серйозні.