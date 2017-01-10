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У Таїланді від повеней загинуло близько 25 осіб

10 січня в 15:46

Сильні дощі зруйнували дороги і порушили роботу аеропортів і шкіл на півдні країни.

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Повінь у Таїланді завдала істотної шкоди країні та забрала людські життя
Влада Таїланду повідомила про загибель щонайменше 25 осіб під час несезонних злив у країні, передає Deutsche Welle у вівторок, 10 січня.

Тривалі зливи призвели не тільки до загибелі людей, але і до великих збитків у розпал туристичного сезону. Так, розмиті ділянки головної автомагістралі, яка пов'язувала столицю країни з містами в південних регіонах, тимчасово зупинена робота аеропорту Накхонсітхаммарат (до 12 січня – ред.)

Повінь торкнулася 12 провінцій на півдні Таїланду. Їх населення перевищує один мільйон чоловік. У постраждалих від повені провінціях закрито близько двох тисяч шкіл.

Синоптики відзначають, що це найсильніші січневі дощі в Таїланді за останні 30 років. І повідомляють про те, що в найближчі дні не варто очікувати стабілізації ситуації.

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Нагадаємо, 4 грудня сильні дощі стали причиною повені на півдні Іспанії. Загинули дві людини, повінь пошкодила інфраструктуру міста Малага.

25 листопада у північній частині Італії через сильні дощі річки вийшли з берегів. Водою залило один з районів в місті Мурацці, також було зруйновано кілька мостів. Внаслідок повені загинула одна людина.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги Таїланд дощі повені місто загинув людина
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