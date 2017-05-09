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У Таїланді стався потужний вибух

9 травня в 14:15

Зруйновано будівлю ТЦ.

обрушение отеля в Таиланде
В курортній Патайї в торговому центрі прогримів вибух
В торговому центрі в тайської Паттаї прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, причиною вибуху стала детонація двох вибухових пристроїв.

"За попередньою інформацією, причиною вибуху стала детонація двох вибухових пристроїв, закладених в будівлі торгового цента, що завдало йому істотні руйнування. Про те, що це теракт влада Таїланду поки не повідомляють", - йдеться в повідомленні News Executive в Twitter.

 

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В результаті вибуху на вугільній шахті в Ірані загинули як мінімум 35 осіб, десятки гірників заблоковані на глибині 1,8 км. Постраждали близько 30 осіб.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибух Таїланд торговий
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