У столиці Сомалі стався вибух, загинуло 39 людей

Ще мінімум 50 отримали поранення внаслідок теракту на столичному ринку.
За словами голови столичного району Вадажір Ахмеда Абдулли Афрекса, з місця вибуху забрали 39 трупів, ще близько 50 людей отримали поранення. У лікарню доставлено 47 постраждалих.
"Я був у своєму магазині, коли автомобіль в'їхав на територію ринку і вибухнув. Я бачив більше 20 осіб, які лежали на землі. Багато з них були мертві, а ринок був повністю зруйнований", - розповів один зі свідків, Абдулле Омар.
Жодне з терористичних угруповань, у тому числі сомалійське ісламістське угруповання "Аш-Шабаб", не взяло на себе відповідальність за теракт. Однак відомо, що автомобілем керував смертник.
Нагадаємо, 11 грудня в Могадішо пролунав вибух - біля столичного порту здетонував начинений саморобною вибухівкою автомобіль. Внаслідок вибуху чотири людини загинули, ще сім отримали поранення. Відповідальність за вибух взяло на себе ісламістське угрупування "Аш-Шабаб", яке раніше вже скобвало смертоносні вибухи в Сомалі.
2 січня в Могадішо терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль на одному з контрольно-пропускних пунктів поруч з аеропортом. Внаслідок вибуху загинули три людини, пошкодження отримали сусідні будівлі. Відповідальність за вчинення теракту ніхто не взяв.DT.UA