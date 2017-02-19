У столиці Сомалі стався вибух, загинуло 39 людей

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Ще мінімум 50 отримали поранення внаслідок теракту на столичному ринку.

На ринку в Могадішо вибухнув автомобіль, 39 людей загинули, близько 50 поранені

у неділю, 19 лютого, пролунав вибух. Начинений вибухівкою автомобіль вибухнув на території одного з ринків у Могадішо, повідомляє Reuters

За словами голови столичного району Вадажір Ахмеда Абдулли Афрекса, з місця вибуху забрали 39 трупів, ще близько 50 людей отримали поранення. У лікарню доставлено 47 постраждалих.

"Я був у своєму магазині, коли автомобіль в'їхав на територію ринку і вибухнув. Я бачив більше 20 осіб, які лежали на землі. Багато з них були мертві, а ринок був повністю зруйнований", - розповів один зі свідків, Абдулле Омар.

Жодне з терористичних угруповань, у тому числі сомалійське ісламістське угруповання "Аш-Шабаб", не взяло на себе відповідальність за теракт. Однак відомо, що автомобілем керував смертник.

Нагадаємо, 11 грудня в Могадішо пролунав вибух - біля столичного порту здетонував начинений саморобною вибухівкою автомобіль. Внаслідок вибуху чотири людини загинули, ще сім отримали поранення. Відповідальність за вибух взяло на себе ісламістське угрупування "Аш-Шабаб", яке раніше вже скобвало смертоносні вибухи в Сомалі.

2 січня в Могадішо терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль на одному з контрольно-пропускних пунктів поруч з аеропортом. Внаслідок вибуху загинули три людини, пошкодження отримали сусідні будівлі. Відповідальність за вчинення теракту ніхто не взяв.