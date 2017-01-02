У столиці Сомалі стався вибух, загинули три людини

Терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль на одному з контрольно-пропускних пунктів Могадішо.
Внаслідок вибуху загинули три людини, пошкодження отримали сусідні будівлі.
"На даний час ми знаємо про трьох загиблих співробітників сил безпеки. Ми вважаємо, що за цим (терактом – ред.) стоїть "Аль-Шабаб"", - розповів представникам агентства поліцейський Мохамед Ахмед.
За словами Ахмеда, число жертв буде збільшуватися, оскільки закладений в автомобіль вибуховий пристрій був потужним.
Відповідальність за вчинення теракту ніхто не взяв, проте в минулому подібні напади здійснювали бойовики ісламістського угрупування "Аль-Шабаб", які хочуть повалити прозахідний уряд Сомалі.
Нагадаємо, 2 січня в передмісті Багдада Мадінат-ес-Садр на одній з найбільш жвавих площ стався вибух. Щонайменше 17 людей загинули, ще 39 отримали поранення. У скоєнні теракту підозрюють терориста-смертника.
31 грудня дві бомби вибухнули на жвавому ринку в центрі Багдада. Внаслідок вибухів загинула щонайменше 21 людина, понад 40 осіб отримали поранення. Відповідальність за теракт не взяла на себе жодна з терористичних організацій.DT.UA