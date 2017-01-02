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У столиці Сомалі стався вибух, загинули три людини

2 січня в 13:06

Терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль на одному з контрольно-пропускних пунктів Могадішо.

горящий автомобиль
Терорист-смертник привів у дію закладений в автомобіль вибуховий пристрій
У столиці Сомалі Могадішо прогримів вибух. Терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою автомобіль на одному з контрольно-пропускних пунктів поруч з аеропортом, слідом за цим почалася стрілянина, повідомляє агентство Reuters із посиланням на правоохоронців Сомалі.

Внаслідок вибуху загинули три людини, пошкодження отримали сусідні будівлі.

"На даний час ми знаємо про трьох загиблих співробітників сил безпеки. Ми вважаємо, що за цим (терактом – ред.) стоїть "Аль-Шабаб"", - розповів представникам агентства поліцейський Мохамед Ахмед.

За словами Ахмеда, число жертв буде збільшуватися, оскільки закладений в автомобіль вибуховий пристрій був потужним.

Відповідальність за вчинення теракту ніхто не взяв, проте в минулому подібні напади здійснювали бойовики ісламістського угрупування "Аль-Шабаб", які хочуть повалити прозахідний уряд Сомалі.

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Нагадаємо, 2 січня в передмісті Багдада Мадінат-ес-Садр на одній з найбільш жвавих площ стався вибух. Щонайменше 17 людей загинули, ще 39 отримали поранення. У скоєнні теракту підозрюють терориста-смертника.

31 грудня дві бомби вибухнули на жвавому ринку в центрі Багдада. Внаслідок вибухів загинула щонайменше 21 людина, понад 40 осіб отримали поранення. Відповідальність за теракт не взяла на себе жодна з терористичних організацій.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибух теракт Сомалі загинув
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