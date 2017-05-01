У столиці Франції демонстранти поранили трьох поліцейських

Один з правоохоронців отримав серйозні опіки обличчя і рук.

У столиці Франції у перший день травня було гаряче

під час першотравневих демонстрацій невідомі кидали в поліцейських "коктейлі Молотова", внаслідок чого постраждали троє правоохоронців, повідомляє видання Le Figaro.

За даними префектури поліції Парижа, двоє правоохоронців отримали легкі травми, а у третього діагностовані серйозні опіки обличчя і рук.

Французькі правоохоронці застосовували сльозогінний газ, вони також затримали чотирьох демонстрантів. Видання зазначає, що затримання проводилися за носіння забороненої зброї і насильство щодо працівників правоохоронних органів.

Першотравневі мітинги в Парижі співпали з днем агіткомпаний кандидатів у президенти Фарнції – лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона і екс-голови "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Головне про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне по першому туру французьких виборів".

Детальніше про французькі президентські вибори читайте у статті Надії Коваль "Локальний декаданс з глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".