У столиці Афганістану стався вибух, є жертви

Одна людина загинула, четверо постраждали в результаті вибуху біля мечеті.

Атака могла була спрямована проти одного з членів парламенту rudata.ru

В афганській столиці в середу вранці, 28 грудня, стався вибух, повідомили західні ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи країни.

За деякими даними, одна людина загинула, четверо постраждали.

Вибух стався біля мечеті. У поліції вважають, що атака була спрямована проти одного з членів парламенту.

Інші подробиці невідомі. Офіційного підтвердження даної інформації поки не надходило.

Нагадаємо, в листопаді бойовики радикального руху "Талібан" вчинили вибух замінованого автомобіля біля генерального консульства Німеччини в Мазарі-Шаріфі, в результаті чого 2 людини загинуло, понад 100 отримали поранення.

Як повідомлялося, Афганістан до 2020 року отримає від міжнародних донорів 15,2 млрд доларів в обмін на видимі результати політичних та соціально-економічних реформ.

Як повідомлялося, У грудні 2015 року міністри закордонних справ країн НАТО прийняли рішення залишити свій контингент в Афганістані до кінця 2016 року.