У столиці Афганістану пролунав вибух, є загиблі

Внаслідок атаки терориста-смертника біля будівлі Верховного суду загинуло щонайменше 20 людей, ще 45 отримали поранення.

Терористи в Афганістані періодично атакують урядові будівлі Кадр/YouTube

У центрі Кабула на парковці біля будівлі Верховного суду Афганістану у вівторок, 7 лютого,, повідомляє Reuters

За даними Мінстерства охорони здоров'я країни загинуло щонайменше 20 людей, ще 45 отримали поранення. Усіх постраждалих вже доставили до лікарень.

Як повідомляють поліцейські, терористична атака смертника була спрямована на працівників суду, які залишали приміщення після закінчення робочого дня.

"Коли я почув вибух, то помчав до парковки Верховного суду, щоб знайти свого брата, який працює там", - зазначив один зі свідків.

Журналісти агентства також бачили плями крові біля будівлі суду і велике скупчення машин швидкої допомоги, які розвозили поранених з місця події.

Жодна терористична організація поки не взяла на себе відповідальність за вибух.

Як повідомлялося раніше, 10 січня в столиці Афганістану пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

Внаслідок вибуху загинула 51 людина, ще близько 150 людей отримали поранення. Серед постраждалих від вибуху були жінки і діти, а також низка високопосадовців і громадяни ОАЕ.