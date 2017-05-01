У Стамбулі вбили медіамагната

Загинув власник 20-ти телеканалів і його діловий партнер.

Вбитий у Стамбулі бізнесмен отримував погрози від іранського режиму Русская служба Би-би-си

Стамбулі в неділю, 30 квітня, в діловому кварталі Маслак невідомі в масках розстріляли 45-річного медіамагната Саїда Каріміана і його бізнес-партнера з Кувейту.

Каримиан загинув на місці, кувейтець – помер у лікарні.

Джип, на якому зникли нападники, пізніше було знайдено спаленим. Турецька поліція веде розслідування, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Члени сім'ї Каріміана розповіли, що в останні три місяці бізнесмен отримував погрози з боку іранського режиму і подумував про те, щоб переїхати зі Стамбула в Лондон.

Група компаній Gem Group була заснована в Лондоні, однак пізніше перенесла значну частину своєї діяльності в Дубай. Групі належить 17 телеканалів перською мовою і по одному - на арабському, курдською та азербайджанському. Канали віщають на територію Ірану.

Нагадаємо, в результаті нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення. Нападник, озброєний аавтоматическим зброєю, відкрив вогонь по співробітниках поліції біля будівлі нічного клубу Reina, потім зайшов всередину і почав стріляти по відвідувачах, які святкували новий рік.