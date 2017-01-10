У Стамбулі обвалився навіс мечеті, є загиблі

Під час похоронної церемонії обвалився навіс мечеті в одному з районів столиці Туреччини. Дві людини загинули, ще близько десяти отримали поранення.

Внаслідок обвалення навісу мечеті загинули та травмувалися люди

Внаслідокнавісу мечеті в стамбульському районі Атакей загинули дві людини, ще близько десяти людей отримали поранення. Інцидент стався під час поховального обряду у вівторок, 10 січня, повідомляє Daily Sabah

Внаслідок сильних снігопадів, навіс мечеті обвалився прямо під час читання похоронних молитов.

За словами мера регіону Бакиркей Булана Керімоглу, внаслідок обвалу навісу загинула лише одна людина, і ще десять отримали поранення.

До місця події оперативно прибули машини рятувальників і швидкої допомоги.

Як повідомлялося раніше, 11 грудня в церкві нігерійського міста Уйо обвалився дах. З-під завалів рятувальники витягли мінімум 60 загиблих. Під час інциденту в будівлі церкви перебували парафіяни.