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У Стамбулі обвалився навіс мечеті, є загиблі

10 січня в 17:48

Під час похоронної церемонії обвалився навіс мечеті в одному з районів столиці Туреччини. Дві людини загинули, ще близько десяти отримали поранення.

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Внаслідок обвалення навісу мечеті загинули та травмувалися люди
Внаслідок обвалення навісу мечеті в стамбульському районі Атакей загинули дві людини, ще близько десяти людей отримали поранення. Інцидент стався під час поховального обряду у вівторок, 10 січня, повідомляє Daily Sabah.

Внаслідок сильних снігопадів, навіс мечеті обвалився прямо під час читання похоронних молитов.

За словами мера регіону Бакиркей Булана Керімоглу, внаслідок обвалу навісу загинула лише одна людина, і ще десять отримали поранення.

До місця події оперативно прибули машини рятувальників і швидкої допомоги.

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Як повідомлялося раніше, 11 грудня в церкві нігерійського міста Уйо обвалився дах. З-під завалів рятувальники витягли мінімум 60 загиблих. Під час інциденту в будівлі церкви перебували парафіяни.

За матеріалами: DT.UA
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Теги мечеть поранення обвалився Стамбул
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