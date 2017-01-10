У Стамбулі обвалився навіс мечеті, є загиблі

Під час похоронної церемонії обвалився навіс мечеті в одному з районів столиці Туреччини. Дві людини загинули, ще близько десяти отримали поранення.
Внаслідок сильних снігопадів, навіс мечеті обвалився прямо під час читання похоронних молитов.
За словами мера регіону Бакиркей Булана Керімоглу, внаслідок обвалу навісу загинула лише одна людина, і ще десять отримали поранення.
До місця події оперативно прибули машини рятувальників і швидкої допомоги.
Як повідомлялося раніше, 11 грудня в церкві нігерійського міста Уйо обвалився дах. З-під завалів рятувальники витягли мінімум 60 загиблих. Під час інциденту в будівлі церкви перебували парафіяни.DT.UA