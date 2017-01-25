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У США завели кримінальну справу на кореспондента Russia Today

25 січня в 02:31

Журналісту інкримінують участь у масових заворушеннях.

Russia Today
США серйозно взялися за пропагандистський Russia Today
У США завели кримінальну справу на кореспондента російського телеканалу Russia Today Олександра Рубінштейна, який висвітлював протести в день інавгурації Дональда Трампа, повідомляється на сайті каналу.

Його звинувачують в участі у масових заворушеннях під час інавгурації.

"Ми підтверджуємо, що проти нашого журналіста порушено справу про участь у масових заворушеннях. Співробітник зараз на свободі. Слухання будуть в лютому. На даний момент юристи рекомендують нам утриматися від будь-яких коментарів з цього приводу. Для нас зараз головне — не нашкодити нашому колезі", - заявили в прес-службі каналу.

Як наголошується, максимальним покаранням за цим звинуваченням є тюремне ув'язнення терміном до десяти років або штраф у розмірі 25 тис. доларів.

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Як повідомлялося, у Вашингтоні затримали понад 200 учасників заворушень під час інавгурації Трампа 20 січня.

За матеріалами: DT.UA
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Теги заворушення інавгурація Трамп США Зара Крим Корея журналісти штраф голова долар час
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1 коментар
  • Володимир Путенко Сегодня, 07:52 Куди вони цю справу "завели"? Українською - "порушили" (я б "завів" справи на тих, хто так пише). А головне, я б порадив Трампу "завести справи" на провладних українських політиків, які "виступали" проти нього, при цьому ображаючи його. А ще "головніше", я б порадив "заввести справи" на усю українську владу, яка узурпувала владу, прийшовши до влади в порушення норм основного закону України - Конституції України. Відповісти Цитувати Поскаржитись
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