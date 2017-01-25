У США завели кримінальну справу на кореспондента Russia Today

Журналісту інкримінують участь у масових заворушеннях.

США серйозно взялися за пропагандистський Russia Today

У США завели кримінальну справу на кореспондента російського телеканалу Russia Today Олександра Рубінштейна, який висвітлював протести в день інавгурації Дональда Трампа , повідомляється на сайті каналу.

Його звинувачують в участі у масових заворушеннях під час інавгурації.

"Ми підтверджуємо, що проти нашого журналіста порушено справу про участь у масових заворушеннях. Співробітник зараз на свободі. Слухання будуть в лютому. На даний момент юристи рекомендують нам утриматися від будь-яких коментарів з цього приводу. Для нас зараз головне — не нашкодити нашому колезі", - заявили в прес-службі каналу.

Як наголошується, максимальним покаранням за цим звинуваченням є тюремне ув'язнення терміном до десяти років або штраф у розмірі 25 тис. доларів.

Як повідомлялося, у Вашингтоні затримали понад 200 учасників заворушень під час інавгурації Трампа 20 січня.